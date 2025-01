Kontrowersje wokół obliczania WIBOR. Jest pozew

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu (SBB) zwraca uwagę na brak przejrzystości w ustalaniu stawki WIBOR. Krytyka dotyczy podatności na manipulację oraz braku mechanizmu kontroli, co utrudnia weryfikację rzetelności wskaźnika . Kredytobiorcy kwestionują sposób jego wyliczania jako niezrozumiały, co budzi rosnącą liczbę sporów sądowych.

WIBOR. Problematyczny proces ustalania wskaźnika

Główny wskaźnik używany przez banki do wyliczania oprocentowania kredytów stał się punktem zapalnym w Polsce. Kredytobiorcy podnoszą zarzuty dotyczące braku zrozumiałości procesu ustalania WIBOR oraz ograniczonego dostępu do danych źródłowych. - Metoda wyliczania wskaźnika referencyjnego jest złożona i nie daje obywatelom możliwości weryfikacji - mówi Sylwester Kasprzewski, radca prawny z kancelarii Gryf, cytowany przez pb.pl.

Zobacz także: Szaleństwo na Pomorzu. "Ok. 130 zł to nie jest drogo"

Pozew przeciwko GPW Benchmark

"Konsument nie ma możliwości sprawdzenia czy np. bank, który udziela mu kredytu, raportuje do administratora wszystkie realnie zawierane transakcje i czy nie pomija tych transakcji, które mogłyby wpływać na zaniżenie wskaźnika (lub odwrotnie). Brak mechanizmu "reklamacyjnego" wobec samego WIBOR-u: jeżeli kredytobiorca uważa, że WIBOR jest nieadekwatny do realiów rynku (np. bank nie pozyskuje faktycznie finansowania po takich stopach), w dokumentach brakuje nawet wzmianki, że może złożyć skargę lub wniosek do Administratora bądź do organu nadzoru" - dowodzi kancelaria Gryf.