Kredyt gotówkowy dla Ukraińca. Mają specjalną ofertę

Wielu z nich decyduje się na pozostanie w Polsce i osiedla się u nas na stałe. Szuka stałego zatrudnienia, wynajmuje i kupuje samochody, mieszkania, zakłada firmy, bierze kredyty – np. kredyt gotówkowy.

W bankach coraz częściej możemy spotkać produkty dedykowane obcokrajowcom. Ale jakie warunki powinien spełnić obywatel Ukrainy, który chce pożyczyć pieniądze w Polsce?

Obywatele Ukrainy pożyczyli już w Polsce ponad 40 mln złotych. Wiele banków ma przygotowaną ofertę dla obcokrajowców. Mogą oni wnioskować w Polsce o kredyt gotówkowy lub o kredyt hipoteczny, jeżeli posiadają udokumentowane, legalne źródło dochodu. Procedura wygląda bardzo podobnie do tej, którą przechodzą obywatele Polski.

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Jeśli obcokrajowiec ma umowę o pracę (najlepiej na czas nieokreślony, minimum od trzech miesięcy), umowę zlecenie (od minimum 6 miesięcy) czy prowadzi działalność gospodarczą (od 12 lub nawet 24 miesięcy, w zależności od instytucji), może ubiegać się o kredyt. Co warto podkreślić - jeśli obcokrajowiec stara się o kredyt w Polsce, ale uzyskuje dochód poza jej granicami, najprawdopodobniej spotka się z odmową banku.

Tak jak w przypadku obywateli Polski, ważna jest pozytywna historia kredytowa. Od jakiegoś czasu polski BIK współpracuje z ukraińskimi odpowiednikami tej instytucji.

Kredyt dla Ukraińca – dokumenty

To, jakich dokumentów będzie wymagał bank, zależy od wielu czynników, m.in. od źródła dochodu, ale także od instytucji, w której obcokrajowiec wnioskuje o kredyt gotówkowy. Na pewno jednak warto mieć:

kartę stałego lub czasowego pobytu (banki w swoich regulaminach określają minimalny wymagany okres pobytu np. rok. Oczywiście jeśli mamy do czynienia z pobytem czasowym, kredyt będzie mógł zostać udzielony wyłącznie na krótszy okres),

ważny paszport,

umowę o pracę (lub zaświadczenie od pracodawcy),

aktywne konto osobiste w polskim banku, na które wpływa wynagrodzenie,

PESEL (jeśli oczywiście został nadany. Wniosek o jego nadanie PESEL można złożyć w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zameldowania lub, w przypadku braku możliwości zameldowania, w urzędzie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy).

Oczywistym jest, że dla banku bardziej wiarygodny będzie obcokrajowiec z kartą stałego pobytu, ale czasowe pozwolenie na pobyt nie przekreśla szans na dodatkową, niezbędną gotówkę. Wiadomo również, że im wyższa wnioskowana kwota kredytu, tym więcej dokumentów i zabezpieczeń – warto przeanalizować, jaka kwota rzeczywiście jest potrzebna.

Aby maksymalnie ułatwić i usprawnić obsługę, niektóre banki zdecydowały się wprowadzić dokumenty w języku ukraińskim. Zdarzają się placówki czy bankowe infolinie, w których spotkamy obsługę mówiącą po ukraińsku – to na pewno ogromne ułatwienie dla osób, które nie znają polskiego albo nie czują się pewnie z trudnym językiem bankowym.

Kredyt gotówkowy dla obcokrajowca – historia kredytowa i zdolność kredytowa

Jak budować historię kredytową? Jeśli jesteś obcokrajowcem, zacznij od założenia konta w polskim banku i regularnie przelewaj na nie wynagrodzenie. Z konta powinieneś korzystać – płać kartą, wykonywaj przelewy, korzystaj z bankomatu. Po jakimś czasie możesz pomyśleć o karcie kredytowej lub limicie w koncie. Regularnie spłacaj ewentualne zadłużenie.

Dobra historia kredytowa, połączona z regularnymi wpływami na konto z tytułu wykonywania w Polsce legalnej, stałej pracy zwiększy nasze szansę na kredyt gotówkowy.

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Кредит готівкою для українця

Вже кілька років Польща стає домом для все більшої кількості іноземців, особливо зі східного кордону. За різними оцінками, в нашій країні живе і працює від 800 тис. до 1,5 млн. українців.

Багато з них залишаються у Польщі на постійне проживання. Вони шукають постійну роботу, беруть в оренду та купують автомобілі, квартири, засновують бізнес, беруть кредити, наприклад, - кредит готівкою.

В банках все частіше можна зустріти кредитні пропозиції спеціальнo для іноземців. Але які умови повинен виконати громадянин України, який хоче взяти в кредит гроші в Польщі.

Кредит для іноземця

Громадяни України вже взяли у Польщі кредити загалом на суму понад 40 млн злотих. У багатьох банків є готова пропозиція для іноземців. Вони можуть подати в Польщі заявку на кредит готівкою або на іпотеку, якщо мають документально підтверджене, легальне джерело доходу. Процедура є дуже схожою на ту, яку проходять наші громадяни.

Якщо іноземний громадянин має трудовий договір (бажано на невизначений термін, мінімум від трьох місяців), договір підряду (мінімум 6 місяців) або веде підприємницьку діяльність (від 12 або навіть 24 місяців, залежно від установи), він може подати заявку на кредит. Варто відзначити, що якщо іноземець хоче отримати кредит в Польщі, але отримує дохід за її межами, найімовірніше, банк йому відмовить.

Так само, як у випадку громадян Польщі, важливою є позитивна кредитна історія. Протягом певного періоду польський BIK співпрацює з українськими аналогами даної установи.

Кредит для Українця – документи

Те, яких документів буде вимагати банк, залежить від багатьох факторів, зокрема, від джерела доходу, але й від організації, до якої іноземний громадянин подає заявку на кредит готівкою. Однак, обов'язково варто мати:

• карту постійного або тимчасового перебування (банки в своїх правилах визначають мінімальний необхідний період перебування, наприклад, рік. Якщо ми маємо справу з тимчасовим перебуванням, кредит може бути наданий лише на короткий термін),

• дійсний паспорт,

• трудовий договір (або довідку від роботодавця),

• активний особистий рахунок у польському банку, на який перераховується заробітна плата,

• PESEL (якщо він є. Заяву про надання номера PESEL ви можете подати в муніципалітеті за місцем прописки або, в разі відсутності можливості реєстрації, в адміністрації ґміни за місцем знаходження роботодавця).

Очевидно, що для банку більш надійним буде іноземець, який має карту постійного перебування, але тимчасовий дозвіл на перебування не позбавить вас шансів на отримання додаткових грошей, які вам потрібні. Також відомо, що чим більшою є початкова сума кредиту, тим більше потрібно документів і заходів безпеки – тому варто проаналізувати, яка сума вам фактично потрібна.

Щоб максимально полегшити і оптимізувати обслуговування, деякі банки вирішили ввести документи українською мовою. Також є банки та гарячі лінії банків, працівники яких говорять українською мовою – це, звичайно, є великим полегшенням для людей, які не знають польської мови, або недостатньо володіють важкими банківськими термінами.

Кредит готівкою для іноземця-кредитна історія та кредитний рейтинг

Як побудувати кредитну історію? Якщо ви іноземець, почніть з відкриття рахунку в польському банку і регулярно переводьте на нього свою заробітну плату. Потрібно активнo користуватися рахунком - оплачувати покупки карткою, здійснювати перекази, користуватися банкоматом. Через деякий час ви можете подумати про кредитну картку або ліміт на своєму рахунку. Якщо у вас є борги, регулярно сплачуйте їх.

Добра кредитна історія та регулярні перекази на рахунок за виконання в Польщі легальної, постійної роботи збільшить ваші шанси на отримання кредиту готівкою.

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Tagi: rynek pracy , ukraińcy, kredyty , banki , gospodarka , wiadomości

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