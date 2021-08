Kredyty hipoteczne. Nasza zdolność kredytowa maleje a raty rosną

Z najnowszych danych firmy HRE Investments do których dotarła ‘’Rzeczpospolita’’ wynika, że trzyosobowa rodzina zarabiająca dwie średnie krajowe może na zakup mieszkania pożyczyć dzisiaj nawet ponad 700 tys. złotych. To więcej niż 80-krotność miesięcznych zarobków.

Wyliczenie przygotowano jednak przy założeniu, że kredyt zaciągany jest na 30 lat, zaś rodzina ma do dyspozycji co miesiąc ponad 8 tysięcy zł netto i nie ma innych zobowiązań. Ma także dobrą historię kredytową.

Zdaniem eksperta jednocześnie rośnie ryzyko podwyżek stóp procentowych, co spowoduje, że raty większości kredytów hipotecznych pójdą jeszcze bardziej w górę.

- Jeśli wierzyć prognozom, to na podwyżkę czekać będziemy co najwyżej kilka miesięcy. Pozytywne dla kredytobiorców jest to, że rynek spodziewa się podwyżki raczej symbolicznej, która może podnieść ratę o zaledwie kilka, kilkanaście zł w przeliczeniu na każde 100 tys. zł pożyczonego kapitału - dodaje ekspert HRE.