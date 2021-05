Kredyty hipoteczne o stałej stopie procentowej w Polsce. Przegląd rynku

W grudniu 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła znowelizowaną Rekomendację S. Zgodnie z jej zapisami banki zostały zobowiązane do wprowadzenia kredytów hipotecznych o stałej lub okresowo stałej stopie procentowej. Pierwotnie rekomendacja miała być wprowadzona przez banki uniwersalne do końca 2020 r. (banki spółdzielcze miały ją wprowadzić do końca 2022 r.).