Marek Suski porównuje niektóre kredyty do lichwy. "Z lichwą można walczyć"

W środę do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Jak informuje czwartkowy "Puls Biznesu", celem projektu jest nakazanie bankom zwracania klientom opłat i prowizji pobieranych przed wpisem do księgi wieczystej hipotek, będących zabezpieczeniem udzielonych kredytów.

Rząd chce, aby banki te opłaty lub prowizje zwracały klientom po uzyskaniu wpisu w księdze wieczystej lub zaliczały na poczet innych opłat. Wyliczono, że roczne koszty z tego tytułu dla banków przekraczałyby 400 mln zł, a z nowych regulacji skorzystałoby ok. 200 tys. kredytobiorców.

Marek Suski porównuje część kredytów do lichwy

"Dzisiaj oprocentowanie niektórych kredytów można porównać do lichwy, a z lichwą można walczyć" - zaznaczył polityk. "To jest proceder, który jest negatywny" - dodał. Jego zdaniem, "banki powinny być elementem państwa, a nie elementem wyzysku". Zapewnił też, że od planowanych przez rząd zmian "banki nie zbankrutują", za to rozwiązanie będzie dobre dla klientów.