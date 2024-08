Miliardowe długi Polaków. W tych miastach jest najgorzej

Rum&cajs 47 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Taki w tym Bantustanie dobrobyt że widzę jak tu kobiety nierzadko 60-65 lat i nawet starsze jadą do niemca robić za au-pair, bo z tej emerytury to wyżyć nie idzie - Polska zachodnia ( ale włącz tv to usłyszysz że Niemcy czy UK to kwestia kilku lat i wogóle jeszcze trochę i będą do nas do pracy przyjeżdżać tak jest super )