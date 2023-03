Moody’s obniżył ratingi depozytowe Banku Millennium. " Istnieje dużo ryzyko"

W uzasadnieniu obniżenia ratingu agencja wskazuje na ryzyko związane z możliwymi procesami sądowymi frankowiczów. Zdaniem Moody's w drugiej połowie 2023 r. będzie to przedmiotem interpretacji polskich sądów krajowych.

Zobacz także: 13.03 Program Money.pl | W USA upadł Silicon Valley Bank. Co to oznacza dla rynków finansowych?

"Duże ryzyko prawne w odniesieniu do kredytów, które zostały spłacone"

"Obecnie agencja ratingowa bierze pod uwagę ryzyko strat w pozostałym portfelu kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich, natomiast dalsze ryzyko prawne może pojawić się również w odniesieniu do kredytów, które zostały już całkowicie spłacone, co będzie wywierało dodatkową presję na wypłacalność banku" - informuje agencja Moody's w swoim uzasadnieniu.