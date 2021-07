adam 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

powszechnie stosowane w Europie, klient daje bankowi zarobić i jeszcze dopłacać ma do ich zarobku? Za jego 10 000 mogą dać kredyty do 100 000, więcej albo ile zechcą. W poprzednim kryzysie rządy dopłacały grubo do banków, a w bankach dalej wielomilionwe nagrody, premie czy bonusy. Podobnie u nas, budżet jedzie na pożyczkach, ale nagrody musza buć, jak to bez nagórd?