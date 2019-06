Najtańsze kredyty konsolidacyjne - co warto wiedzieć?

Po co mi konsolidacja?

Takie pytanie zadaje sobie wielu kredytobiorców, którzy po raz pierwszy słyszą ten termin bankowy. Konsolidacja to nic innego jak połączenie. W terminologii bankowej do owego połączenia dochodzi w ramach udzielanego kredytu konsolidacyjnego, który łączy w sobie kilka innych kredytów i pożyczek, jakie klient zaciągnął uprzednio w różnych instytucjach finansowych.

Nie każdy kredytobiorca może otrzymać kredyt konsolidacyjny. Musi charakteryzować się dobrą historią kredytowania w BIK-u i odpowiednio wysoką zdolnością kredytową. Przy spóźnianiu się znacznie ze spłatą rat dotychczasowych zobowiązań klient nie może liczyć, że bank przychyli się do jego wniosku kredytowego. Natomiast przy obliczaniu zdolności kredytowej banki biorą pod uwagę dochody klienta bez pomniejszania ich o raty spłacanych zobowiązań podlegających potencjalnie konsolidacji. W ten sposób mogą realnie ocenić, czy klienta stać na kredyt, czy też nie.

Jeśli klient jest przekonany, że kredyt konsolidacyjny będzie odpowiedni dla niego, powinien przystąpić do przeglądania ofert takich kredytów z różnych banków. Przedstawiamy 5 istotnych czynników wyboru kredytu konsolidacyjnego:

Najczęściej klienci poszukujący kredytu konsolidacyjnego zwracają uwagę na wysokość oprocentowania zobowiązania. To jeden z podstawowych czynników wpływających na ostateczny koszt kredytu, ale nie jedyny. Warto jednak sprawdzić wysokość oprocentowania – im niższa będzie stopa procentowa, tym lepiej dla klienta.

Okres spłaty zobowiązania jest bardzo ważny dla ogólnych kosztów spłaty kredytu. Jego wydłużenie pozwala rzeczywiście znacznie zmniejszyć wysokość spłacanych co miesiąc rat. Nie można jednak zanadto wydłużać czasu spłaty zobowiązania. To wpłynie negatywnie na finalny, całkowity koszt kredytowania.

Zanim ostatecznie klient podpisze umowę o kredyt konsolidacyjny, powinien zwrócić uwagę na to, czy wybrany bank oferuje konsolidację wszystkich zobowiązań finansowych, które aktualnie spłaca.