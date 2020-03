NBP reaguje na epidemię koronawirusa. Odkaża gotówkę

O nowej polityce NBP informuje Forsal.pl, który powołuje się na swojego rozmówcę. Według jego słów, każda gotówka, która trafia do banku centralnego, najpierw przechodzi dwutygodniową kwarantannę. W tym czasie jest odkażana w temperaturze co najmniej 150 stopni Celsjusza. Dzięki temu do banków wracają "czyste" pieniądze.