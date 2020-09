Nieautoryzowane transakcje płatnicze. Rzecznik finansowy dostrzega ich znaczny wzrost

Rzecznik finansowy Mariusz Golecki informuje, że napływa do jego biura coraz więcej wniosków o interwencję dotyczących nieautoryzowanych transakcji. Tylko w półroczu trafiło d niego 416 wniosków - to więcej niż przez cały rok 2018 (367). Natomiast w roku 2019 było ich 612.

Rzecznik wsłuchał się w te głosy i postanowił przeprowadzić ankietę wśród banków, by poznać skalę problemu i ewentualne środki zapobiegawcze. Poinformował od razu, że nie wszystkie banki odpowiedziały na zapytanie.

- Mam świadomość, że skargi do nas stanowią przysłowiowy czubek góry lodowej i skala problemu jest znacznie większa. Dlatego rozesłaliśmy do banków zapytania o dane statystyczne i wyjaśnienie procedur działania w takich sytuacjach. Na zapytanie odpowiedziały banki, których udział w rynku stanowi około 46 proc. - informuje Mariusz Golecki.

Zobacz: Oszustwa w dobie pandemii. "Banki przerzucają ciężar na klientów"

Z dostarczonych rzecznikowi danych wynika, że w skali rynku do banków trafia około 15-18 tys. zgłoszeń nieautoryzowanych transakcji miesięcznie. Rzecznik również zauważa, że działania oszustów nasiliły się w trakcie pandemii.

Z raportów banków wynika, że od 15 marca do 14 czerwca odnotowano niemal 25 tys. zgłoszeń nieautoryzowanych transakcji. W analogicznym okresie roku 2019 takich zgłoszeń było niecałe 19,6 tys. To oznacza wzrost o ok. 27 proc.