RPP obniży stopy procentowe już za chwilę? Padła konkretna data

Rezystor 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ten szarlatan z NBP znów wróży z fusów? Człowiek którego jedyna rola to kontrolowanie inflacji znów mówi nam o stopach procentowych, które najpierw miały nie wzrosnąć, potem inflacja miała spadać to w maju, to w sierpniu, to w listopadzie… żeby dobić do 18%… oficjalnie. Niech powiedzie kiedy zapłacą nam z to złodziejstwo, okradanie pracujących z godności i straszenie wojną. To jak ten rząd zniewolił Polaków to nawet za komuny się nie udało!