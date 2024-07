Pełnomocniczka ministra sprawiedliwości: konsumenci potrzebują silnej reprezentacji

Adam Bodnar ustanowił dr Anetę Wiewiórowską-Domagalską pełnomocniczką ministra sprawiedliwości do spraw ochrony praw konsumenta. Jej zadaniem jest poprawa efektywności pracy sądów zajmujących się sprawami frankowiczów. A także wdrażanie dyrektyw unijnych dotyczących ochrony praw konsumentów.

Aneta Wiewiórowska-Domagalska: Na tym etapie niewiele mogę powiedzieć, ponieważ dopiero 3 lipca rozpoczęliśmy rozmowy na temat transpozycji dyrektywy 2023/2225 dotyczącej kredytów konsumenckich (w skrócie CCD II). Państwa członkowie mają czas dostosowanie się do 20 listopada 2025 r. Przy tej okazji będzie można poddać rewizji np. przepisy tzw. ustawy antylichwiarskiej. Osobiście skłaniałabym się ku temu, żeby z pracami pójść szeroko. Mianowicie: by jedną, kompleksową ustawą okołokodeksową, spójnie uregulować rynek kredytów i pożyczek konsumenckich.

Standard ochrony konsumentów wynikający z treści obowiązującej dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich się nie zmienił. Rzecz w tym, że przez długi czas nie był on realizowany Polsce. Od jakiegoś czasu jest nie tylko wdrażany, ale i uszczegóławiany poprzez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), czemu przysłużyły się pytania prejudycjalne polskich sądów, zadawane na tle sporów frankowych.

Chodzi o to, że prawo europejskie na tle tej dyrektywy wyznacza poziom ochrony konsumenckiej, poniżej którego nie możemy zejść. Rozdźwięk między deklaratywną treścią prawa a sposobem jego funkcjonowania musi być jak najmniejszy, a taki nie był. Te nożyce - różnica między tym, co deklaruje przepis, a tym jak funkcjonuje rynek - trzeba domknąć, i to właśnie się dzieje.