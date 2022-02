Polacy muszą szykować się na kolejne podwyżki. "To na pewno nie koniec"

– Otocznie inflacyjne jest niekorzystne. Dane za styczeń, które będą niebawem opublikowane, ten wstępny szacunek na pewno przekroczy 9 proc. Jest ryzyko, że inflacja będzie dwucyfrowa - mówi w programie "Money. To się liczy" Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista banku Millennium. Jak dodał, w takich uwarunkowaniach Rada Polityki Pieniężnej będzie kontynuowała podwyżki stóp procentowych. Według ekonomisty wzrost ten może wynieść 50 pkt bazowych. – To oznacza znaczne zacieśnienie polityki poniżej, a co istotne z punktu widzenia konsumenta, ten cykl podwyżek będzie kontynuowany w kolejnych miesiącach. Ta podwyżka stóp nie będzie ostatnią - zaznacza.