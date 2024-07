Polacy płacą najwięcej. Rekord oprocentowania kredytów mieszkaniowych w UE

Nick 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Chyba źle przeczytałem artykuł, nie wiedzę info o stopie procentowej i ponad 2% marży banków, co to jest 2% marży, ano w przybliżeniu 2 tys. rocznie na każde 100 tys. kredytu pozostałego do spłaty, oczywiście dzielimy to przez 12 mies. i na początku roku trochę więcej bo cały czas spłacamy kapitał (jak spłacamy :)). Te dwa procent to jest zysk banku za to że pożyczył z NBP i przekazał nam, ale jak bank ma lokaty klientów oprocentowane na 3 - 4% to marża jest większa, także bank zawsze wygrywa.