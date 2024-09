Premier Tusk prostuje słowa swojej minister. "Bardzo niefortunna wypowiedź"

Szef rządu w środę wieczorem w TVP Info został zapytany o słowa minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski (Polska 2050), która w poniedziałek zapowiedziała, że jej resort "planuje przeznaczyć 21 mln zł w formie dotacji na pomoc dla terenów dotkniętych powodzią" i "chce dołożyć do dotacji pulę ok. 100 mln zł w niskooprocentowanych pożyczkach".

Premier: to wkurzyło ludzi

"To bardzo niefortunna wypowiedź" - ocenił premier, dodając, że "na szczęście praktycznie to nie dotknie ludzi". Przyznał, że "to wkurzyło ludzi", ponieważ "czekali na inną informację". "I ją ode mnie dostali" - zaznaczył.