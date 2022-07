Prezydent odeśle wakacje kredytowe do Trybunału? Soboń: byłoby bardzo źle

W ubiegły czwartek Sejm poparł większość poprawek Senatu do ustawy dotyczącej wakacji kredytowych i zwiększenia o 1,4 mld zł środków na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Przyjęta w tym kształcie ustawa daje możliwość skorzystania z tzw. wakacji kredytowych osobom spłacającym kredyt na mieszkanie. Będą one mogły wnosić o cztery miesiące zawieszenia spłaty kredytu bez żadnych kosztów w tym roku oraz o kolejne cztery w roku przyszłym.

Wakacje kredytowe. Prezydent podpisze ustawę?

Również rzecznik PiS Radosław Fogiel pytany w piątek w Wirtualnej Polsce, czy jest pewny, że prezydent Duda podpisze tę ustawę, mówił: "To zawsze jest decyzja pana prezydenta i on zawsze podkreśla, że przed podpisaniem analizuje ustawy. Liczę, że tutaj nasze stanowiska są bliskie". Wirtualna Polska zwróciła uwagę, że ostatnio prezydent wskazał, iż wakacje kredytowe powinny przysługiwać wszystkim tym, którzy są w trudnej sytuacji, co - jak wskazano - można rozumieć jak zapowiedź odesłania ustawy do TK.