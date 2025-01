Przełomowy wyrok TSUE ws. kredytów. "Może wpłynąć na tysiące spraw"

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł w czwartek, że założenia przyjęte do obliczenia RRSO muszą być wyraźnie wskazane w umowie. Podkreślił, że z uwagi na skomplikowany charakter założeń przyjętych do obliczenia RRSO, konieczne jest wskazanie ich "w sposób jasny, zwięzły i wyraźny".

Przekazała też, że w przypadku, gdy kredytodawca nie przedstawi pełnych i precyzyjnych informacji o podstawach obliczenia RRSO, konsument może domagać się zwolnienia z obowiązku spłaty odsetek i opłat , ograniczając się do spłaty jedynie kapitału. Wyrok TSUE - zdaniem Pilawskiej - może wpłynąć na setki tysięcy spraw sądowych w Polsce, w których kredytobiorcy walczą o swoje prawa.

Adwokat oceniła, że wyrok będzie też ważnym narzędziem dla polskich sądów, które coraz częściej muszą rozstrzygać sprawy dotyczące kredytów konsumenckic h. Kierując się wskazówkami TSUE, sędziowie będą mogli bowiem "lepiej chronić interesy konsumentów i zapobiegać nadużyciom ze strony instytucji finansowych". Dodała, że ma to ogromne znaczenie dla konsumentów, którzy "wciąż są wprowadzani w błąd przez nieprecyzyjne zapisy w umowach kredytowych".

Przypomniała, że RRSO to kluczowy wskaźnik, który odzwierciedla całkowity koszt kredytu lub pożyczki, wyrażony jako procent całkowitej kwoty pożyczki w ujęciu rocznym. Ma on pozwolić konsumentom łatwo porównać oferty różnych instytucji finansowych i wybrać tę najkorzystniejszą finansowo. Do RRSO poza odsetkami wliczają się wszystkie inne opłaty związane z kredytem - m.in. prowizje, ubezpieczenia i opłaty administracyjne.