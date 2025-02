Tego wyroku bały się banki. Jest decyzja TSUE

Sprawa C-472/23 skierowana do Trybunału dotyczy kredytu konsumenckiego, w którym całkowita kwota kredytu wynosiła 40 tys. zł. Zgodnie z pozostałymi warunkami umowy, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosiła 64.878,45 zł, która obejmowała kapitał kredytu oraz całkowity koszt kredytu, w skład którego wchodziły odsetki w wysokości 19.985,07 zł i prowizja w kwocie 4.893,38 zł.

TSUE przypomniał, że dążąc do wyjaśnienia tego, czy bank naruszył obowiązek informacyjny przewidziany w prawie Unii i czy pozbawienie go prawa do odsetek i opłat jest zgodne z prawem Unii, sąd polski zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości.