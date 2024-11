Rewolucja w bankach. Zmieni się ważny wskaźnik. Decyzja w grudniu

- Zakończyła się druga tura konsultacji uzupełniających. Konsultacjom był poddany wyłącznie indeks WIRF, jego cztery warianty, więc już dzisiaj wiadomo, że będzie to indeks z rodziny WIRF. Wiemy, jakie były wyniki w ramach konsultacji, musimy oficjalnie ująć to w formie komunikatu i zatwierdzić - powiedział w poniedziałek Białek.

Rewolucja w bankach. Coraz bliżej decyzji

Nowy wskaźnik. Co z kredytami?

Obecnie wciąż wiemy bardzo niewiele na temat nowego wskaźnika referencyjnego. Z zapowiedzi wynika, że WIBOR zostanie zastąpiony przez jakiś wariant wskaźnika WIRF. Nie zostało jeszcze ujawnione, jaki to będzie dokładnie wskaźnik i ile wynosi. Można jednak przypuszczać, że jego poziom będzie niższy, a w najgorszym przypadku zbliżony do stawki POLONIA publikowanej przez NBP. Na tej podstawie, do wyliczeń przyjęliśmy, że nowy wskaźnik WIRF obecnie mógłby wynosić ok. 5,41 proc. Byłby więc zauważalnie niższy niż WIBOR 3M, który wynosi 5,85 proc. - komentuje Jarosław Sadowski, dyrektor departamentu analiz rankomat.pl.