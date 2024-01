Sektor finansowy bije na alarm. Rząd może mieć nowy problem

Zobacz także: Narzut na kawie to 1000% - nie opłaca się sprzedawać złej kawy - Andrzej Blikle - Biznes Klasa #5

Walka o władzę

Do PiS "należy" kluczowy dla działalności KFS bank centralny , którego prezes jest też przewodniczącym Komitetu w zakresie nadzoru makroostrożnościowego. A także KNF , którą udało się "utrzymać" dzięki powołaniu na przełomie listopada i grudnia dwutygodniowego rządu Mateusza Morawieckiego. O szczegółach można przeczytać TUTAJ . Na razie PiS kontroluje też BFG (do zmiany zarządu ma dojść w kwietniu, kiedy kończy kadencję obecny skład).

Niepokojące sygnały

Członkowie KSF spotykają się co kwartał, ale gdy jest potrzeba, to robią to oczywiście częściej. Komitet nie tylko wydaje komunikaty niezwykle ważne dla rynku finansowego, opiniuje ustawy, ale także przygotowuje prognozy rynkowe i - jak wspomnieliśmy - stoi na straży stabilności sektora często określanego przez ekspertów "krwiobiegiem gospodarki". Mierzony wartością aktywów odpowiada 90 procentom polskiego PKB.