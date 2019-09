Sprzedaż mBanku. Jest stanowisko KNF

Co prawda w komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego nazwa mBank nie pada wprost, to z kontekstu łatwo wysnuć wniosek, że chodzi właśnie o potencjalną sprzedaż mBanku przez Commerzbank. UKNF ma nadzieję, że bank odpowiednio zabezpieczy kredyty we frankach, w szczególności ze względu na zbliżający się wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który to nastąpi już 3 październka.