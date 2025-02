Szymon Hołownia krytykuje banki: marże kredytowe w Polsce najwyższe

Jak działa marża kredytowa?

Zagadnienie to opisuje serwis direct.money.pl. Marża bankowa to element wynagrodzenia instytucji finansowej za udzielenie kredytu, analogiczny do zysku w działalności handlowej. W przypadku kredytu hipotecznego stanowi ona stały składnik oprocentowania, który bank dolicza do zmiennej stawki referencyjnej.