W weekend problemy z bankowością kilku banków. Lepiej wypłać gotówkę

Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, Bank BPS oraz Credit Agricole - te banki zaplanowały w ten weekend prace serwisowe. O utrudnieniach informują w przesyłanych do klientów komunikatach.

"W tym czasie będą mogli Państwo płacić kartami, ale salda nie będą aktualizowane – co może uniemożliwić płatność, jeśli saldo na karcie okaże się mniejsze niż kwota transakcji. Należy wziąć to pod uwagę planując zakupy i na wszelki wypadek zaopatrzyć się w dodatkową gotówkę" - napisano w komunikacie.

Utrudnienia potrwają do godz. 9:00 w sobotę.

Z kolei Bank PBS od godz. 23:00 w piątek do godz. 6:00 w sobotę wyłącza system bankowości internetowej z powodu prac serwisowych.

Kolejny bank z weekendowymi utrudnieniami to Credit Agricole , który zaplanował w weekend przerwę w pracy systemów informatycznych.

"Serwisy CA24 (internetowy, mobilny, tekstowy), automatyczny serwis telefoniczny IVR oraz płatności internetowe Przelew Online, BLIK będą niedostępne od godziny 22.00 w sobotę do godziny 13.00 w niedzielę. Nie będzie więc na przykład można zalogować się na swoje konto w e-banku i aplikacji mobilnej jak również zapłacić za zakupy przelewem online w sklepie internetowym" - poinformowano w komunikacie.

Ostatnim z banków, który zaplanował prace serwisowe w ten weekend jest ING Bank Śląski . Tu utrudnienia na klientów czekają w nocy z niedzieli na poniedziałek, od północy do godz. 5:30. W tym czasie mogą wystąpić trudności z korzystaniem z: bankomatów i wpłatomatów, systemu bankowości internetowej 'Moje ING' i jego wersji mobilnej, systemu bankowości internetowej 'ING Business' i jego wersji mobilnej, a także systemu 'ING CardsOnLine'.

Ponadto niedostępne mogą być płatności BLIK, przelewy ekspresowe, a także płatności internetowe za pomocą 'Płać z ING'. Do tego nie będzię można aktywować kart, nadawać kodu PIN, zamówić karty Mastercard w telefonie i przypisać jej do telefonu, dodać karty 'VISA zbliżeniowa' do aplikacji Google Pay oraz wykonać przelewu z rachunku karty kredytowej.