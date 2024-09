Ważą się losy frankowiczów z tego banku. To będzie kluczowe orzeczenie

Kluczowe orzeczenie SN

Frankowicze sądzą się z Getinem

Szacuje się, że przed decyzją BFG co najmniej 10 tys. klientów weszło w spory z Getin Noble Bankiem. Jednak liczba klientów, którzy mają niespłacone kredyty frankowe, jest znacznie większa. Obecnie syndyk wystąpił do sądów o zawieszenie tych spraw do czasu prawomocnego zakończenia postępowania upadłościowego, co może potrwać kilka lat.