Wyrok TSUE ws. frankowiczów. Kancelarie zacierają ręce

Jak pisze "Rzeczpospolita", frankowicze mogą teraz ruszyć do sądów. Ale nie zrobią tego sami. Zdecydowana większość będzie szukała pomocy u prawników, specjalizujących się w tego typu sprawach.

A dla kancelarii taki proces to zarobek rzędu kilkunastu tysięcy złotych, do tego jeszcze procent od wygranej.

"Dziś o frankowy tort walczą i ci bez większego doświadczenia, a nawet tacy, specjalizujący się do tej pory w uzyskiwaniu odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych" - pisze "Rzeczpospolita".

Wyrok TSUE. Prawnik tłumaczy, co on oznacza

- Orzeczenie TSUE nie doprowadzi natomiast do tego, że własnoręcznie napisany na podstawie szablonu z internetu pozew zagwarantuje wypłatę żądanej sumy. Frankowicze sami sobie przed sądami nie poradzą – mówi "Rz" radca prawny Sławomir Trojanowski, który przez lata obsługiwał sektor windykacyjno-bankowy.

Przypomnijmy, że w czwartek Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok dotyczący kredytów frankowych. Może on mieć spore znaczenie w kontekście przyszłej linii orzeczniczej polskich sądów. Co to oznacza? Wyjaśnialiśmy już w naszych serwisach.