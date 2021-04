Wyrok TSUE ws. frankowiczów. "Mogą czuć się bezpieczni"

Klienci coraz częściej idą do sądów, by walczyć o sprawiedliwość ws. zaciągniętych kredytów frankowych. Jak często udaje się unieważnić umowę albo "odfrankowić" kredyt? - Bardzo często. Jeśli chodzi o naszą kancelarię, to skuteczność, jeśli chodzi o pierwszą instancję, jest na poziomie 95 proc. - mówiła w programie "Newsroom WP" radca prawny Barbara Garlacz. Jak tłumaczyła, najnowszy, czwartkowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE ws. kredytów frankowych wpisuje się w prokonsumencką linię orzeczniczą trybunału. - On potwierdza dokładnie to, co dotychczas trybunał mówił w wielu wyrokach. Jest to pewne podsumowanie tego orzecznictwa, więc w tym sensie konsumenci mogą czuć się bezpieczni - oceniła. Jak dodała, ważne będzie teraz także to, co 7 maja orzeknie ws. kredytów frankowych Sąd Najwyższy.