Kredyt w banku nie dla ryczałtowców?

Nowy rok, nowe zasady kredytowania

Nasz czytelnik na taką opcję się nie łapie. Otrzymał za to z banku informację, że mógłby zmienić formę opodatkowania i po roku prowadzenia takiej działalności miałby szansę ubiegać się o kredyt . W praktyce jednak nie jest to rozwiązanie dla osób, które zdecydowały się już na kupno mieszkania.

Ryczałt w oczach banku gorszy niż inne formy opodatkowania

Który bank da kredyt?

Wychodzi więc na to, że przed przedsiębiorcami rozliczający się ryczałtem nie są zupełnie zamknięte drzwi do kredytu i kupna własnego mieszkania. Nie mogą ograniczyć się tylko do jednego banku, który może im odmówić pożyczenia pieniędzy. Jeśli jednak uda im się dostać zielone światło, to muszą być świadomi, że prawdopodobnie kwota kredytu będzie dużo niższa, niż mogliby się spodziewać. Nie zawsze to wystarczy do zakupu wymarzonego mieszkania.