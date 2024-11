Zmiany w logowaniu do banku Pekao. Dojdzie specjalny klucz

Bank Pekao S.A. jeszcze w tym miesiącu ma udostępnić klientom możliwość korzystania z kluczy sprzętowych U2F – informuje portal cashless.pl. Jest to dodatkowa warstwa zabezpieczeń przed phishingiem , czyli próbami wyłudzenia danych logowania przez oszustów.

Klucze sprzętowe U2F to niewielkie urządzenia, które wielkością i wyglądem przypominają pendrive'a. Podłącza się je do portu USB w komputerze lub zbliża do nadajnika NFC w telefonie, aby potwierdzić tożsamość.