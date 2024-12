100 tys. osób pokrzywdzonych przez państwo. Będą zmiany w emeryturach

Kiedy załatwicie sprawy ważne dla Polaków ? 1. Co z kwotą 60 000 zł wolną od podatku ? 2. Co z kwotą 5 000 zł wolną od podatku dla emerytów ? 3. Kiedy waloryzacja progu dochodowego 2 900 zł ? 4. Co z II waloryzacją w 2024 r. , co to znaczy II waloryzacja do 5 %, a jak będzie niższa inflacja to znaczy, że nie będzie waloryzacji dla emerytów ? To drwiny z emerytów ! Przypominam, ze przez kilka lat w Polsce były waloryzacje niższe jak 5 % . 5. Co z waloryzacja w 2024 r. dlaczego emerytom tylko 12,12 % , a innym 33 % , 30 %, 20 % podwyżki gdzie równouprawnienie ? Przypominam, że waloryzacja to zwrot utraconej wartości wskutek inflacji. 6. Dlaczego 14 nie dla wszystkich emerytów, dlaczego ci co pracowali długo, płacili składki zostali ukarani, a nagradza się tych co pracowali na czarno, nie płacili składek ? Kiedy zmiany ? 7. Kiedy dodatek dla małżeństw z długoletnim stażem, ile mają jeszcze czekać ci starzy ludzie ? 8. Co z zasiłkiem pielęgnacyjnym z MOPR 215,84 zł nie waloryzowanym od 2019 r. ? Kiedy zmiany ? 9. Co z zasiłkiem pogrzebowym ? Przypominam, że w 2011 r. zasiłek pogrzebowy wynosił 6395,70 zł Tusk , PO i PSL zmniejszyło go do 4 000 zł. Pytanie czy oni wiedzą ile kosztuje pogrzeb ? 10. Co z wdowią emeryturą dlaczego wdowa lub wdowiec nie mogą zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 % renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 % swojego świadczenia, itp.