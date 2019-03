13. emerytura dla emerytów i rencistów. Ile dodatkowo dostaniesz w 2019 r.?

Może być też tak, że dodatek, w wysokości emerytury minimalnej wynoszącej 1100 zł brutto, będzie wyższy niż wypłaty, które uprawniona osoba otrzyma z ZUS przez całe życie. Jak to możliwe? Z analizy money.pl wynika, że 664 tys. Polaków co miesiąc od ZUS dostaje zdecydowanie mniej niż wspomniany dodatek. I tak rekordzista jednym przelewem dostanie 55 tysięcy razy więcej niż zwykle. Mieszkaniec Biłgoraja odłożył na swoim koncie w ZUS 5 zł. Dostaje najniższą emeryturę w Polsce w wysokości... 2 groszy .

Jeśli komuś świadczenie co miesiąc przynosi listonosz, to tak samo on dostarczy "trzynastkę". Jeśli zaś senior wybrał przelew na konto, to dodatkowe pieniądze zostaną mu dostarczone tym sposobem.