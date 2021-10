14. emerytura już za pasem. Listopad korzystny dla seniorów

Część emerytów otrzyma jednak dodatek już w październiku. Jak zapowiadała prezes ZUS Gertruda Uścińska, w związku z tym, że 1 listopada to dzień świąteczny, osoby które pierwszego dnia miesiąca otrzymują świadczenia, mogą liczyć na wcześniejszy przelew.

Ile dostaną seniorzy? Maksymalnie 1250,88 zł brutto, a więc 1022, 88 zł na rękę. Jednak w przeciwieństwie do 13-stej emerytury obowiązuje tu kryterium dochodowe . 14-nastej nie otrzymają wszyscy.

Komu przyznają 14. emeryturę

W sumie pieniądze mają powędrować do ponad 9 mln emerytów. J ednak całość dostanie 7,9 mln spośród uprawnionych.

Pieniądze tylko raz

Dobra wiadomość jest taka, że "czternastka" przyznawana jest z automatu i nie trzeba składać żadnego dodatkowego wniosku. Jedyny warunek to decyzja o przyznanej emeryturze.

Co to znaczy? Otóż otrzymają ją osoby, które na dzień 31 października będą miały prawo do emerytury