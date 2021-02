14. emerytura. Prezes ZUS mówi, ile może wynosić

- Prace nad 14. emeryturą trwają. Są różne postulaty, w tym by inaczej ustalić granicę dochodu - w tej chwili to 2900 zł - powyżej której obowiązywałaby już zasada złotówka za złotówkę - mówiła prezes ZUS Gertruda Uścińska w programie "Money. To się liczy". - Myślę jednak, że pójdzie to w kształcie, który przyjął Sejm - dodała prof. Uścińska. Oznaczałoby to, że 14. emerytura byłaby równa minimalnej, która po marcowej waloryzacji ma wynosić 1250,88 zł brutto. Jak działałaby tu zasada złotówka za złotówkę? Osobom pobierającym świadczenie powyżej 2900 zł czternasta emerytura byłaby pomniejszana o kwotę przekroczenia tego progu.