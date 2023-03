14. emerytury już na stałe, ale na niższym poziomie. PiS zapomniało o swojej obietnicy

Na 14. emeryturę będą mogli liczyć seniorzy, którzy otrzymują świadczenia emerytalne na poziomie poniżej 120 proc. wysokości średniej emerytury, która wynosiła w 2021 r. ok. 2,9 tys. zł. Nie oznacza to jednak, że pozostali obejdą się smakiem. Jeżeli próg zostanie nieznacznie przekroczony, to zastosowany będzie mechanizm "złotówka za złotówkę".