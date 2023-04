300 plus dla wdów i wdowców. Wiadomo już, co z pomysłem nowego świadczenia

Polka 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Niech PiS nie liczy na nasze głosy we wyborach. To sołtysi dostaną a dlaczego wdowa może dostać tylko po mężu 85 procent. Dlaczego nie całość. To skandal. Nie nawidze już tej władzy. Do rxe ze już nie długo są wybory. Niech nie licza na nasze głosy. A może my wdowy i wdkwcy mamy okupowac sejm jak to zrobili niepelnosprawni. Może trzeba by tak zrobić.