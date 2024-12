500 zł ucieka seniorom co miesiąc. To ich największa bolączka

W Polsce emerytury nie należą do najwyższych w Europie, a seniorzy coraz częściej skarżą się na ich wysokość. Jak podaje biznes.interia.pl, rosnące koszty życia, w tym leków, znacząco obniżają realną wartość świadczeń . Wysokie wydatki na leki są szczególnie dotkliwe dla najstarszych Polaków.

Tyle seniorzy wydają na leki

Z badania dziennika "Fakt" wynika, że ponad połowa emerytów wydaje miesięcznie kilkaset złotych na leki. Co czwarty senior przeznacza na ten cel ponad 500 zł, co przy minimalnej emeryturze wynoszącej 1780,96 zł brutto (ok. 1620 zł netto), stanowi znaczną część ich dochodów.