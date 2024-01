Co miesiąc niespodzianka. W 2024 r. duże zmiany w wypłatach emerytur

Informację o terminie wypłaty emeryci otrzymują wraz z decyzją ZUS o przyznaniu świadczenia. Zdarza się jednak, że data wypada w weekend lub w święta i wówczas pieniądze trafiają do seniorów wcześniej. "Fakt" przygotował specjalny kalendarz dla emerytów. Jak się okazuje, w 2024 r. nie ma praktycznie miesiąca, w którym nie byłoby zmiany.

W lutym na wcześniejsze wypłaty mogą liczyć emeryci, którzy otrzymują świadczenia 10. i 25. dnia miesiąca. Marzec to ważny dla seniorów miesiąc, gdyż właśnie wtedy doczekają się podwyżki. Wyższe kwoty na swoich kontach emeryci zobaczą w piątek, 1 marca. Wcześniejsze wypłaty otrzymają seniorzy, których termin wypłaty wypada na 10. dnia miesiąca.

W wypłatach emerytur namiesza także majówka. Pierwsze pieniadze trafią do seniorów już pod koniec kwietnia. Przelewy z 5 maja, który wypada w niedziele, zostaną przesunięte na piątek, 3 maja. Dzień wcześniej pieniądze dotrą do emerytów, którym termin wypłaty przypada 25. dnia miesiąca. W maju to sobota, więc pieniądze powinny dotrzeć w piątek - czytamy w "Fakcie".