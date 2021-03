Czternasta emerytura. Ustawa opublikowana, jesienią rozpocznie się wypłata

Czternasta emerytura ma zostać wypłacona ok. 9,1 mln emerytów i rencistów. W pełnej wysokości 1250,88 zł brutto będzie przysługiwać ok. 7,9 mln świadczeniobiorców.

I znów, w przeciwieństwie do "trzynastki", dla "czternastki" przewidziano próg dochodowy. Wynosi on 2900 zł brutto. Oznacza to, że ok. 1,2 mln osób pobierających wyższe emerytury będzie miało czternastki pomniejszane zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę (np. jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł).