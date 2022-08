Czternaste emerytury. Premier chwali swój rząd i atakuje opozycję

- Czternasta emerytura, która wkrótce będzie na państwa kontach, ma służyć poprawie życia seniorów - stwierdził premier na spotkaniu z seniorami z Siennicy. Mateusz Morawiecki podziękował też minister rodziny i polityki społecznej za to, że "konstruuje coraz to nowe programy" skierowane do seniorów.