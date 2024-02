Dłuższa praca się nie opłaca? Rząd zapowiada zmiany

pozdr. 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Jak dla mnie wszyscy mogą iść na emeryturę od jutra - ale emerytura to 5zł/mc do czasu wyczerpania środków, a później 0zł/mc. Korzystajmy z życia!!! Albo pracujmy jak cywilizowani ludzie rozumiejący prawa ekonomii - nie wypracujesz nie masz. Opowieści o równouprawnieniu i argumenty że kobieta mniej pracuje, że mężczyzna więcej ... jak nie wypracujemy to nie dostaniemy. Rzeczywistość jest nie ubłagana ...