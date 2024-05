ZUS przeprowadzana jest co roku z dniem 1 czerwca. Obejmuje ona środki zgromadzone przez wszystkich przyszłych emerytów do końca poprzedniego roku. Zmiana nie dotyczy więc tych, którzy już pobierają emerytury.

W tym roku wskaźnik waloryzacji może wynieść nawet 14,8-14,9 proc. Wysokość waloryzacji konta zależy bowiem od inflacji oraz od przypisu składek z poprzedniego roku. Z kolei waloryzacja subkonta to pochodna dynamiki wzrostu PKB za ostatnie 5 lat.

Emerytury w górę. ZUS waloryzuje kapitał

Dr Marcin Wojewódka, reprezentujący Instytut Emerytalny w rozmowie z money wyjaśnia, że każdego roku w czerwcu ZUS jest obowiązany przeprowadzić waloryzację kont i subkont ubezpieczonych.

Mechanizm ten polega na zwiększeniu wartości zgromadzonych na kontach i subkontach środków. Nie jest to zatem waloryzacja świadczeń - ta odbywa się co roku 1 marca, ale waloryzacja kapitału emerytalnego, który gromadzimy przez całą karierę zawodową - tłumaczy.

Jaki jest cel działań ZUS?

Waloryzacja ta ma na celu ochronę przed inflacją oraz zwiększanie wartości środków ubezpieczonych. W przyszłości środki te będą brane pod uwagę przy ustaleniu wysokości emerytury - dodaje.

Wysokość waloryzacji konta w ZUS zależy od tzw. przypisu składek, czyli od tego, o ile więcej składek powinno wpłynąć do ZUS. Z kolei waloryzacja subkonta dokonywana jest poprzez pomnożenie zgromadzonego kapitału przez wskaźnik będący pochodną wzrostu PKB w 5 poprzednich latach.

Późniejsza emerytura się opłaca

Ekspert Instytutu Emerytalnego nie ukrywa, że późniejsze przejście na emeryturę jest korzystniejsze. - Przejście na emeryturę to sprawa indywidualna, dlatego też podejmując decyzję warto wziąć pod uwagę wartość zgromadzonych środków i ich waloryzację, a także dalsze trwanie życia, jak również prawo do "trzynastki" czy "czternastki" - wskazuje.

Ile można zyskać czekając z emeryturą do lipca? Jak zauważa "Fakt", nawet kilkaset złotych miesięcznie. Dziennik podaje przykład 60-latki, która uzbierała na koncie emerytalnym 500 tys. zł. Gdyby przeszła na emeryturę przed 1 czerwca, otrzymywałaby ok. 1893 zł miesięcznie. Jednak jeśli poczeka do lipca, po waloryzacji kapitału o 14,9 proc. kwota na jej koncie wzrośnie do ponad 574 tys. zł, co przełoży się na emeryturę w wysokości 2174 zł. To prawie 200 zł więcej miesięcznie.

Najkorzystniej na waloryzacji skorzystają najstarsi

Im więcej lat przepracowaliśmy i im wyższe składki odprowadzaliśmy, tym korzystniejszy efekt przyniesie nam czerwcowa waloryzacja. "Dziennik Gazeta Prawna" wskazuje, że 70-latek mający na koncie w ZUS 600 tys. zł, gdyby przeszedł na emeryturę przed 1 czerwca otrzymałby 3389 zł świadczenia.

Jednak jeśli poczeka do lipca, po waloryzacji kapitału kwota na jego koncie wzrośnie do 686 tys. zł, co da mu emeryturę w wysokości 3875 zł miesięcznie. To prawie 500 zł więcej.

Z czerwcowej waloryzacji w ZUS nie skorzystają jednak osoby, które już pobierają emeryturę. Podwyżka dotyczy bowiem tylko świadczeń, które nie zostały jeszcze przyznane. Dlatego w tym roku na wyższe emerytury może liczyć ok. 300 tys. osób, które nabyły uprawnienia emerytalne i rozważają złożenie wniosku. Jeśli chcą skorzystać z wyższej waloryzacji, powinny to zrobić najwcześniej w lipcu.

Obecni emeryci już zyskali

A co z tymi, którzy już są na emeryturze? Oni waloryzację świadczeń otrzymali w marcu tego roku. Wyniosła w tym roku 12,12 proc. Dzięki waloryzacji wzrosła też najniższa emerytura. Wynosi ok. 1780 zł. Jest więc wyższa o ok. 192,50 zł brutto względem wartości obowiązującej przed waloryzacją.

Osoba, która wcześniej pobierała 1000 zł emerytury brutto "na rękę", dostawała 910 zł. To świadczenie wzrosło brutto do 1212 zł, co oznacza 1020 zł "na rękę". Realny wzrost wyniósł więc 110 zł. Emerytura brutto w kwocie 1400 zł (1274 "na rękę) wzrosła do 1570 (1428 zł "na rękę"). Zysk emeryta wyniósł więc dzięki marcowej waloryzacji 154 zł miesięcznie.

- Przykładowo osoba otrzymująca emeryturę w wysokości 5000 zł brutto (czyli netto 4250 zł) otrzyma dzięki tej najnowszej waloryzacji ponad 478 zł więcej niż dotychczas na swoje konto - wyliczał w marcu dr Marcin Wojewódka.

