Emerycie, sprawdź ile zyskasz na Polskim Ładzie. A może stracisz?

Flagowym projektem przeznaczonym dla seniorów jest w Polskim Ładzie emerytura bez podatku do 2500 zł. Jak mówił Sarnowski podczas konferencji w resorcie finansów, na zwiększeniu kwoty wolnej od podatku najwięcej skorzystają ci emeryci, którzy otrzymują emerytury ok. 2 tys. zł – będzie to 170 zł miesięcznie.