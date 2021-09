Emerytury. Co dziesiąty emeryt pobiera mikroemeryturę. Za dekadę będzie to już 650 tys. osób

Rupert 47 min. temu zgłoś do moderacji 4 9 Odpowiedz

Więc chyba jedynym wyjściem byłoby wprowadzenie SYSTEMU EMERYTUR OBYWATELSKICH, które były by finansowane z budżetu państwa, gdyż wszyscy, ale to wszyscy obywatele wpłacają do tego budżetu pieniądze, poprzez wiele różnych podatków jakie zafundowało nam państwo. I nie ma tutaj znaczenia czy ktoś pracował czy nie lub ile pracował. Jedynie można by było faktycznie zróżnicować emeryturę wprowadzając tzw. dodatek stażowy, który byłby wypłacany za przepracowane lata. Czyli ustalenie minimalnej kwoty takiej emerytury, wypłacanej po osiągnięciu ustalonego wieku np. 60 lat. Plus dodatek stażowy za każde przepracowane 10 lat w wysokości 50% od kwoty ustalonej minimalnej emerytury. Oczywiście od razu następuje brak potrącania składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia. Oraz brak płacenia podatku od takiej emerytury. Dodatkowo emerytura obywatelska gwarantowała by brak jakichkolwiek przywilejów emerytalnym. Emerytura Obywatelska wypłacana dla wszystkich bez wyjątków na tych samych zasadach. Oczywiście brak potrącania składek na ubezpieczenie społeczne, spowodowało by, że obywatel miałby więcej pieniędzy na wypłatę. Dało by to mu możliwość oszczędzania na dodatkową emeryturę, jeśli uznał by, że ta obywatelska mu nie wystarcza. Lub mógłby zasilić budżet państwa poprzez dodatkowe zakupy. I na koniec przykład ile taka emerytura mogła by wynosić: Minimalna emerytura na dzień dzisiejszy to 1200 zł, plus dodatek stażowy w wysokości 50% minimalnej emerytury za każde 10 lat pracy, czyli mamy dodatkowe 600 zł za przepracowanie 10 lat. Więc w tym przypadku mamy 1800 zł emerytury obywatelskiej. Ale jeśli ktoś przepracuje 40 lat, to w takim przypadku emerytura plus stażowe daje już 3600 zł miesięcznie do końca życia. Czyli wychodzi w tym wypadku więcej niż wynosi teraz średnia emerytura. Państwo nie pozwala nikomu umrzeć z głodu, a dodatkową premią stażową zachęca do pracy. Myślę, ze było by to uczciwe i zgodne z konstytucją. To takie przemyślenie na szybko. Pozdrawiam