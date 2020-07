Emerytury posłów. Zobacz, jak w rok wzrosły ich świadczenia

O 3388,70 zł więcej do emerytury. Tyle w porównaniu poprzedniego roku - otrzymuje prezes PiS Jarosław Kaczyński. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek pobiera emeryturę o 3266,80 zł wyższą, a Ryszard Terlecki o 3112,16 zł. Więcej dostaje też Antoni Macierewicz, który zyskał 3191,74 zł - wylicza dziennik "Fakt", który porównał dochody emerytowanych posłów za rok 2018 i 2019.

Jak pisze gazeta, najwięcej zyskała obecna minister pracy rodziny i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa, której świadczenie w rok wzrosło aż o 5345,96 zł. Ale również posłanki z opozycji Iwona Śledzińska-Katarasińska czy Krystyna Skowrońska zyskały ponad 3 tys. emerytury w porównaniu do roku poprzedniego.

Jak podkreśla "Fakt", dzięki zmianom w prawie, oprócz emerytur, posłowie dostają jeszcze normalnie uposażenie i dietę. Dodatkowo co roku mogą jeszcze wystąpić o przeliczenie świadczenia, zwiększając swoją emeryturę.

Podwyżki, to efekt zarówno waloryzacji procentowo-kwotowej nie mniejszej niż 70 zł brutto oraz wypłacanych trzynastek. Jednak średnia podwyżka polskiego emeryta to około 2 tys. zł, a nie od 3 do 5 tys. zł, jak w przypadku posłów. Skąd więc ta różnica