Waloryzacja 2020. Politycy-emeryci zgarną spore sumy, Kaczyński w czołówce

Seniorzy mają powody do radości. Jak już pisaliśmy w money.pl, od 1 marca emeryci i renciści otrzymają waloryzację świadczeń wyższą od planowanej. Do ich dotychczasowych przelewów i przekazów pocztowych z ZUS dojdzie 3,56 proc. dodatku. Pobierający emeryturę poniżej 1966 zł 29 gr dostaną waloryzację kwotową, czyli 70 zł brutto (ok. 57 zł na rękę).