Emerytury rocznika 1953 w Senacie. W czwartek głosowanie

Pomimo burzliwych dyskusji i wzajemnego obrzucania się zaniedbaniami przez senatorów ówczesnej i obecnej formacji rządzącej, Senat ostatecznie w środę nie zgłosił żadnych poprawek do ustawy wyrównującej emerytury osób z rocznika 1953. Oznacza to, że w czwartek izba wyższa parlamentu przegłosuje ustawę ze zgłoszonymi we wtorek poprawkami o charakterze technicznym.