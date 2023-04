Głodowe emerytury dzisiejszych 30-latków. "Jedna trzecia z nas dostanie najniższe świadczenie"

ada 4 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Moja znajoma powiedziała, umówiłam się z pracodawcą na kasę pod stołem. On zadowolony i ja. To co kogo to obchodzi. Za kilkadziesiąt lat będzie skomleć o emeryturę obywatelką. Ja tej osobie powiedziałam, teraz odkładaj z tej częsci pod stołem na emeryturę, a ona: po co?