Nauczycielka poszła na targi erotyczne. Tak zaczął się ogromny biznes

"Biznes Klasa", to program money.pl na You Tube, który premierę ma w każdą niedzielę o godzinie 20:00. Gościem ostatniego odcinka była Dominika Żak, współzałożycielka Dee Zee, której przychody w 2023 roku wyniosły 123 mln zł. Historia tej firmy zaczęła się od przypadkowego spotu reklamowego targów erotycznych. - Pewnej pięknej niedzieli oglądałam w telewizji, że jest coś takiego jak targi erotyczne, to się nazywało Erotikon. Powiedziałam do mojego ówczesnego partnera Pawła: "chodź, pójdziemy to zobaczyć. Wszyscy mówią, że to taki skandal, że w centrum Warszawy, pójdziemy zobaczyć z ciekawości". Tych targów erotycznych w ogóle nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, co tam się działo. Nie byłam zainteresowana tym, ponieważ na dzień dobry jak przyszłam, to zobaczyłam takie wielkie stoisko z butami. Takie piękne sandałki na obcasie, złote, srebrne, jakieś brylanciki. I myślę, co to w ogóle jest? Poszłam tam pogadać. Okazało się, że buty sprzedaje firma z Wielkiej Brytanii. No i porozmawialiśmy trochę, (...) później poszliśmy na imprezę - opowiada Dominika Żak. Wówczas Dominika Żak była nauczycielką języka niemieckiego i nie myślała o zakładaniu własnej firmy, po prostu szukała sposobu na dodatkowy zarobek. Pierwszych 12 par butów przedstawiciele firmy z Wielkiej Brytanii postanowili przekazać jej niemal w prezencie. - Ja mówię: "naprawdę super, że mi to zaproponowaliście, ale ja nie mam pieniędzy. Nie wiem, skąd wziąć". I wyobraź sobie, oni powiedzieli: "My ci wierzymy, że będziesz kiedyś miała, i tak ci wyślemy". Pomyślałam, że ściemniają. Parę dni minęło, puk, puk, kurier, paczka przyszła - opowiada. 12 par udało się sprzedać w zaledwie jeden dzień. Zobacz całą rozmowę z Dominiką Żak na You Tube.