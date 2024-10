Ekscentryczny milioner ma pomysł, jak obniżyć ceny mieszkań

"Biznes Klasa" to program money.pl, który ma swoją premierą w każdą niedzielę o godzinie 20:00 na You Tube. Gościem ostatniego odcinka był Władysław Grochowski, szef dewelopersko-hotelarskiej Grupy Arche. Według niego obecne regulacje prawne sprzyjają największym graczom, co blokuje rozwój mniejszych firm, które mogłyby wprowadzić tańsze rozwiązania i zwiększyć dostępność mieszkań. - Duży deweloper w ogóle się tego nie podejmie, bo mu się nie opłaca. On by dołożył do tego. A ten mały by sobie zarobił, miałby dużą przyjemność, że zarabia i robi coś pożytecznego. (...) Wielu tych małych deweloperów może zrobić dużo projektów i namieszać trochę na tym rynku. W każdym mieście mamy nieraz całe kwartały pustostanów - tłumaczy Grochowski, podkreślając, że mniejsze firmy mogą znacząco ożywić rynek, szczególnie w miastach, gdzie warto byłoby zagęścić zabudowę i wykorzystać 2 miliony pustostanów. Grupa Arche, której przewodzi Grochowski, wybudowała już ponad 10 tys. mieszkań oraz zarządza siecią hoteli i restauracji. Grochowski, mimo swoich 72 lat, jest przykładem tradycyjnego podejścia do biznesu - nie używa komputera, pracuje cztery dni w tygodniu, a komunikację zapewnia mu jedynie stary telefon. - Może żyję w swoim świecie, ale generalnie jestem bardzo szczęśliwy - dodaje przedsiębiorca w rozmowie z "Biznes Klasą".