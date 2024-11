Zbudowała ogromny biznes. "Bardzo żałuję, że byłam takim szefem"

"Biznes Klasa" to program money.pl, który ma swoją premierę w każdą niedzielę o godzinie 20. W ostatnim odcinku rozmówczynią Łukasza Kijka była Dominika Żak, współzałożycielka marki Dee Zee (dziś należy do Grupy CCC). Spółka e-commerce zajmuje się sprzedażą obuwia, odzieży i akcesoriów damskich online. W roku obrotowym zakończonym 31 stycznia 2023 roku wygenerowała przychody na poziomie 123,6 mln zł - wynika z danych KRS. Zysk netto wyniósł 11,9 mln zł (+331,2 proc. rok do roku). W "Biznes Klasie" Dominika Żak szczerze opowiedziała, jakie błędy popełniała jako szefowa. - Byłam bardzo wymagająca, ostra - wspominała. Zaznaczyła również, że początkowo nie miała umiejętności delegowania zadań, co prowadziło do nadmiernego obciążenia. - Ciągle miałam poczucie, że tylko ja mogę to zrobić - dodała. Dopiero po latach nauczyła się zarządzać zadaniami i bardziej zaufała zespołowi, co było dla niej dużą lekcją odpowiedzialności i tworzenia strategii. Jednym z błędów, które popełniała, była praca w tzw. kulturze folwarcznej, gdzie dominowała hierarchiczna i rygorystyczna atmosfera. - Bardzo żałuję, że byłam takim szefem, ale na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że nie miałam innych wzorców - wyjaśniła Żak. Dziś przedsiębiorczyni nie ma wątpliwości, że stworzenie atmosfery opartej na dialogu i wyznaczaniu jasnych celów jest kluczowe dla zdrowej dynamiki zespołowej. - Nnauczyłam się więc, że sukces w zarządzaniu wymaga równowagi między stanowczością a empatią - mówiła Żak. Dziś przyznaje, że jednym z jej głównych celów jest stworzenie "przyjaznego środowiska pracy, w którym każdy z pracowników czuje się szanowany i potrzebny”.